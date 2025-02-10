Никас Сафронов вручил папе римскому подарок из космоса

Известный российский художник Никас Сафронов встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Он подарил понтифику картину с Международной космической станции.

Аудиенция художника состоялась в библиотеке Апостольского дворца. Художник подарил папе римскому полотно с изображением места его служения в Буэнос-Айресе.

Картина с марта по сентябрь 2022 года находилась на МКС, куда ее отвозил Герой России космонавт Олег Артемьев.

«Я благодарен апе за эту встречу. Мы много говорили о культуре и о том, как важно помнить все духовное, созданное человечеством», - поделился Сафронов впечатлениями.

Ранее стало известно, что Сафронов на протяжении десяти лет испытывает проблемы со сном из-за предательства. Он объяснял, что в 2014 году его втянули в покупку недвижимости в Турции, но на объект после покупки записали огромные долги. Сафронов отмечал, что проблему еще не удалось решить до конца.