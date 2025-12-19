«Никак не ожидал такого». Врачи сильно огорчили критика Соседова

Перелом ноги музыкального критика Сергея Соседова не зажил, придется еще месяц носить гипс, а в будущем сделать операцию. Он рассказал об этом изданию Ura.ru .

«Мне сделали рентген, и выяснилось, что ничего не срослось. Никак не ожидал такого! Целый месяц лодыжка не срастается!» — сказал он.

Врачи объяснили Соседову, что перелом мог не срастись из-за плохого кровоснабжения. Потребуется еще месяц в гипсе и, возможно, операция. Он рассказал, что уже почти не чувствует боли в поврежденной ноге, только в здоровой из-за слишком большой нагрузки. Лежать на диване критик не намерен — весь предыдущий месяц он на костылях ходил в театр и на съемки.

Ранее Соседов рассказал о другом недуге, который мучает его всю жизнь. Медики не смогли повысить ему давление и лишь посоветовали пить больше воды.