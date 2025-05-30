Критик Соседов признался, что пониженное давление сильно влияет на его жизнь

Известный музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о своих трудностях, связанных с самочувствием. В беседе с корреспондентом Ura.ru он упомянул, что страдает от пониженного давления, что сильно влияет на его повседневную жизнь.

«У меня слабость в последнее время. Низкое давление очень. Я даже думаю, что оно у меня практически всю жизнь такое. А сейчас — практически постоянно. Я буквально сейчас измерил: 100 на 60. Низкое давление — очень неприятная штука. И самое главное, что его ничем нельзя поднять», — отметил Соседов.

Он также добавил, что обращался к врачам, но они лишь разводят руками, так как нормализовать артериальное давление очень сложно. Знаменитость предположил, что при низком давлении не хватает соли в организме. По словам Соседова, медики посоветовали ему пить больше воды.

Критик отметил, что существуют и альтернативные способы нормализации артериального давления, например, с помощью иглоукалывания или гирудотерапии. Но пока он к ним не прибегал.