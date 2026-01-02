Нигматуллин заявил, что потерял 120 млн из-за мошенничества экс-супруги

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин признался, что потерял 120 миллионов рублей после развода. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Стоило мне развестись, пострадать от мошеннических рук бывшей супруги, как разлетелось на огромное количество мнений. На тот момент я был шокирован. Все, что нажито непосильным трудом, в один миг забрали», — сказал он.

Нигматуллин отметил, что только единицы оказались способны его понять. Обычные люди не могли войти в его положение и осознать, что такое лишиться заработанных за всю жизнь денег.

Экс-вратарь состоял в браке с 1996 по 2023 год. После расторжения союза он заявил, что бывшая супруга забрала всю сумму за проданную элитную квартиру в Москве.

Ранее стало известно, что новой избранницей 51-летнего спортсмена стала 22-летняя телеведущая и модель Эвелина Сынча.