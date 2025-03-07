Футболист Руслан Нигматуллин сделал предложение 22-летней возлюбленной Эвелине Сынче

Футболист Руслан Нигматуллин, решил жениться. Избранницей 50-летнего спортсмена стала 22-летняя телеведущая и модель Эвелина Сынча, сообщила «Жизнь».
На днях спортсмен сделал возлюбленной предложение. Это произошло во время романтического ужина в уютном кафе. Все случилось довольно неожиданно: футболист достал коробочку с кольцом и встал на одно колено. Эвелина с радостью согласилась. Момент предложения руки и сердца был запечатлен на скрытую камеру.
Счастливый жених поделился этой новостью со своими поклонниками. Он выложил трогательное видео в соцсетях, написав: «Она сказала да!».
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