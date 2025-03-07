Футболист Руслан Нигматуллин сделал предложение 22-летней возлюбленной Эвелине Сынче

На днях спортсмен сделал возлюбленной предложение. Это произошло во время романтического ужина в уютном кафе. Все случилось довольно неожиданно: футболист достал коробочку с кольцом и встал на одно колено. Эвелина с радостью согласилась. Момент предложения руки и сердца был запечатлен на скрытую камеру.

Счастливый жених поделился этой новостью со своими поклонниками. Он выложил трогательное видео в соцсетях, написав: «Она сказала да!».