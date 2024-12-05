«Ни одной кровиночки». Натали впервые рассказала о самоубийстве мужа

Полтора года назад певица Натали (Наталья Рудина) овдовела и перестала общаться с прессой. Она впервые прокомментировала самоубийство Александра Рудина в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

«Он лежит просто вот так, ни одной кровиночки. <…> Я не видела никогда смерть так близко, мы ее не обсуждали», — сказала артистка.

Натали призналась, что после смерти супруга чувствовала себя открытой раной — так, будто жила без кожи. Она назвала произошедшее адом при жизни.

Муж и по совместительству продюсер Натали умер в июле 2023 года, через две недели после смерти своего отца. Сначала певица заявила, что он скончался от последствий ковида, но затем стало известно о суициде. Супруги прожили вместе 32 года и обзавелись тремя детьми. Через год она выпустила песню, в которой извинилась перед Рудиным.