«Мне жаль, прости меня». Натали презентовала первую песню после смерти мужа

Певица Натали попросила у умершего мужа прощения в новом треке «Хоопонопоно»

Поп-исполнительница Наталья Рудина, известная как Натали, выпустила новую композицию «Хоопонопоно», посвященную ее покойному супругу Александру. Видеоклип с премьерой песни артистка разместила в социальной сети Instagram*.

«Я люблю тебя, мне жаль, прости меня. Я так благодарю тебя, благодарю тебя», — говорится в тексте композиции.

Поклонники высоко оценили релиз, назвав его суперхитом.

«Шикарно, песня хорошая и визуально очень красивый клип», «Хит! С возвращением, мы по вам соскучились», «Классный трек, с глубоким смыслом, хотя и танцевальный», — написали фанаты.

Один из подписчиков артистки объяснил, что Хоопонопоно является древней гавайской практикой прощения. Ее главная идея — принять ответственность за все происходящее в жизни.

Муж Натали свел счеты с жизнью в июле прошлого года. Его тело нашли на козырьке дома в Москве.

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