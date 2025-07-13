«Невыносимо больно». Лера Кудрявцева сделала откровенные заявления

Кудрявцева не стала называть имен, но появились предположения, что речь идет о ее муже-хоккеисте Игоре Макарове. В апреле стало известно, что у Макарова возникли проблемы с алкоголем и финансами.

«Думала дно, но снизу постучали. Реакция у людей на какие-либо события разная. Кто-то хочет выговориться и проплакаться. А я замыкаюсь, закрываюсь и молчу. Одна. Мне очень плохо сейчас. Очень. Это все, что я могу выдавить из себя. Я устала и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось», — написала она.

О проблемах Макарова с алкоголем СМИ сообщали уже давно. Ходили слухи, что из-за этого пара, прожившая вместе более десяти лет, рассталась. Однако Кудрявцева это опровергла, но подтвердила, что в их семье не все хорошо. Теперь звезда призналась, что, несмотря на все трудности, она все еще чувствует ответственность за мужа и боится, что он может умереть.

«Я сдаюсь и рыдаю»

«Не все хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня. Отдаю ли я себе отчет о том, что пишу? Конечно. Я сдаюсь. И рыдаю. <…> Простите меня. Молю, не добивайте. Лежачего не бьют. Меня поймут только те, кто сталкивался с алкоголизмом близких. Остальные — нет. <…> Я просто обычный человек. Обычная женщина, как все. И мне сейчас невыносимо больно», — сообщила Кудрявцева.

Кудрявцева добавила, что стала созависимой, что боится за его жизнь, ведь он несколько раз был на грани смерти. И самое страшное, подчеркнула ведущая, что всю вину она берет на себя.

История любви телеведущей и хоккеиста началась в 2012 году. Разница в возрасте в 16 лет не стала препятствием для создания семьи. Супруги долгое время оставались вместе, но в январе прошлого года Лера сообщила о расставании с мужем. Игорь прошел курс реабилитации и вернулся к нормальной жизни. Ему удалось вымолить прощения у жены.