Цискаридзе обрадовался фиаско новой версии «Щелкунчика»
Цискаридзе: новую версию «Щелкунчика» поставил человек, не имеющий на это права
Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался журналистам, что обрадовался провалу одной из новых версий «Щелкунчика», потому что спектакль поставил «не очень талантливый человек». Об этом сообщило издание News.ru.
По мнению артиста, за постановку отвечал человек, который вообще не имеет права ставить никакие спектакли.
«Но это имело такой провал, что мне было безумно приятно. Потому что за такие вещи, особенно в русской культуре, надо выводить на лобное место и пороть», — сказал Цискаридзе.
При этом он отказался назвать театр, в котором показали спектакль, добавив только, что это серьезное музыкальное учреждение.
Цискаридзе убежден, что никто не сможет поставить классический спектакль таким, каким он может быть, кроме русского балета. И даже балет во Франции можно считать русским, так как в Европе это искусство практически исчезло из-за революций уже к концу XIX века. И только благодаря сначала Российской империи, потом Советскому Союза получилось его сохранить, а затем и вернуть европейцам.
Ранее Цискаридзе возмутился из-за повышения цен на билеты в государственных театрах.