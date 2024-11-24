Цискаридзе обрадовался фиаско новой версии «Щелкунчика»

Цискаридзе: новую версию «Щелкунчика» поставил человек, не имеющий на это права

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался журналистам, что обрадовался провалу одной из новых версий «Щелкунчика», потому что спектакль поставил «не очень талантливый человек». Об этом сообщило издание News.ru .

По мнению артиста, за постановку отвечал человек, который вообще не имеет права ставить никакие спектакли.

«Но это имело такой провал, что мне было безумно приятно. Потому что за такие вещи, особенно в русской культуре, надо выводить на лобное место и пороть», — сказал Цискаридзе.

При этом он отказался назвать театр, в котором показали спектакль, добавив только, что это серьезное музыкальное учреждение.

Цискаридзе убежден, что никто не сможет поставить классический спектакль таким, каким он может быть, кроме русского балета. И даже балет во Франции можно считать русским, так как в Европе это искусство практически исчезло из-за революций уже к концу XIX века. И только благодаря сначала Российской империи, потом Советскому Союза получилось его сохранить, а затем и вернуть европейцам.

Ранее Цискаридзе возмутился из-за повышения цен на билеты в государственных театрах.