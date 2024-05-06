«Невозможно смотреть». Мария Шукшина жестко прошлась по работам Гайдая и Рязанова | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 23:38 «Невозможно смотреть». Мария Шукшина жестко прошлась по работам Гайдая и Рязанова Мария Шукшина заявила, что поздние работы Гайдая и Рязанова невозможно смотреть РИА «Новости»

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Российская актриса Мария Шукшина раскритиковала последние работы режиссеров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. В беседе с изданием «Аргументы и факты» она заявила, что в пожилом возрасте ничего выдающегося уже не снимешь.

Актриса отметила, что сейчас уже все поняли, что отечественное кино надо поднимать, но уже не могут. Тем же мэтрам годы не позволяют.

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«Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова — это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь», — подчеркнула она.

Шукшина также добавила, что большинство молодых режиссеров воспитаны на либеральных ценностях. Кроме того, в современных картинах перепутались понятия добра и зла, хотя это неправильно.

Заигрывание со злыми персонажами может сыграть плохую службу в воспитании молодежи, считает актриса. Если в фильме плохие герои становятся добрыми, то дети запутываются, переживают когнитивный диссонанс, а в будущем перестают доверять всем — и родителям, и друзьям, и школе, и государству, подчеркнула актриса.

Ранее артистка рассказала, что ее отец, режиссер Василий Шукшин, мечтал снять фильм об атамане Стеньке Разине, даже написал к нему сценарий в 1967 году, но не успел реализовать свою мечту из-за внезапной смерти в 1974 году.