Мария Шукшина рассказала о несбывшейся мечте отца | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 18:42 Мария Шукшина рассказала о несбывшейся мечте отца Актриса Мария Шукшина рассказала, что ее отец мечтал снять фильм о Степане Разин Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press

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Во время VIII Международного кинофестиваля «17 мгновений» актриса Мария Шукшина рассказала о нереализованном проекте своего отца, режиссера Василия Шукшина. Оказалось, он всегда мечтал снять фильм об атамане Стеньке Разине. В 1967 году он даже написал к нему сценарий, однако так и не смог претворить свою задумку в жизнь, сообщило издание «Аргументы и факты».

«Отец давно мечтал снять картину о Степане Разине — сценарий был готов еще в 1967 году, но его никак не удавалось пробить. Он из-за этого даже перешел со студии Горького на „Мосфильм“», — рассказала актриса.

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Режиссер Сергей Бондарчук предложил Шукшину роль в своем фильме «Они сражались за Родину», пообещав взамен помощь с реализацией его проекта. Тот нехотя согласился.

Работая над лентой Бондарчука и взаимодействуя с актером Вячеславом Тихоновым, Шукшин начал рассматривать его как артиста для своего проекта. Дочь режиссера уверена, что в фильме о Разине также должны были играть Юрий Никулин, Николай Бурков и Иван Лапиков.

Мечта Шукшина так и осталась нереализованной из-за его внезапной смерти в 1974 году. Кинофильм «Они сражались за Родину» стал для него последним.

Ранее стало известно, что дочери режессера начали судиться за права на произведения отца. Процесс подкосил здоровье их матери, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.