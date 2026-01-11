Невесту Тимати заподозрили в искажении возраста

Подписчики блогера и невесты рэпера Тимати — Валентины Ивановой — усомнились в достоверности информации о ее возрасте после недавней публикации в социальных сетях. Девушка выложила серию фотографий и видео, сопроводив пост подписью.

«Прощай, 25, и привет, 26, теперь все будет по-другому», — написала она.

Часть аудитории обратила внимание на формулировку и выразила сомнение в том, что блогеру действительно исполнилось 26 лет.

В комментариях появились предположения, что Ивановой может быть больше 30 лет. Сама она на эти версии не отреагировала и подтверждающих документов, включая паспорт с датой рождения, публиковать не стала.

Ранее Тимати опубликовал в соцсетях фотографию с младшей дочкой Эммой во время прогулки.