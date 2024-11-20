Невестка Валерии заявила, что няня с трудом вывезла ее дочь из России

Невестка Валерии сообщила, что ее дочь с няней задержали и допросили в аэропорту

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина вышла на связь из Дубая и рассказала, что няня с трудом вывезла ее дочьиз России. Об этом она сообщила в Telegram-канале .

По словам блогерши, в московском аэропорту пограничники отказались выпустить ее дочь из страны вместе с няней и увели в специальную комнату на допрос. Сотрудники аэропорта объяснили это тем, что девочка не похожа на себя в паспорте.

Шульгина пояснила, что на фото в документе ребенку было три месяца, а сейчас ей почти четыре года. При том, что до этого ее дочь вылетела в Турцию без проблем, когда отдыхала с бабушкой, дедушкой и няней.

Блогерша отметила, что ее дочь растерялась и допрос продлился около часа. На вопрос, что это за женщина с ней, ответила, что это какая-то тетя, хотя няня у них работает несколько лет.

«А на вопрос, куда и зачем ты летишь, она ответила: „В Дубай, на море, играть“, хотя тоже знает, что едет к нам и мы ее очень ждем. В общем, дети иногда выдают», — сказала Шульгина.

В настоящее время девочка уже встретилась с родителями в Дубае.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал об урегулировании многомиллионного иска к сыну певицы Валерии.