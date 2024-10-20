Многомиллионный иск к сыну Валерии урегулировали

Продюсер Пригожин: вопрос с иском к сыну Валерии закрыт

Многомиллионный иск к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину урегулировали. Об этом изданию StarHit сообщил муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин.

Он объяснил, что это гражданско-правовое дело. Бизнесмены часто выясняют такого рода отношения.

«Странно из этого делать новость. Насколько мне известно — вопрос закрыт», — заявил Пригожин.

По его словам, в СМИ специально раздули ситуацию, хотя на самом деле в ней нет ничего серьезного.

Иск к Шульгину ранее поступил в Тверской районный суд Москвы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Сумма взыскания по договору займа превысила 587 тысяч долларов.