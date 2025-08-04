Невестка Валерии оказалась в больнице

Невестка Валерии попала в больницу с ушибом головы после падения со стула

Невестка Валерии Лиана Шульгина попала в больницу после падения со стула. Об этом она сообщила в Telegram-канале .

Девушка опубликовала кадры из больницы, куда ее доставила бригада скорой помощи.

По ее словам, она травмировалась, когда попыталась поправить штору, которую «зажевало в двери». При падении она успела выставить руки, но все равно сильно ударилась подбородком. Он посинел и опух.

Шульгина добавила, что после удара головой у нее начались сильные боли, стало «давить на глаза» и появился шум в ушах. Позже ее стало тошнить, появилась на сонливость. Она опасалась, что у нее сотрясение мозга.

«Я настояла на том, чтобы мы вызвали скорую. Сказали, что нужно будет поехать в больницу, сделать снимок, чтобы меня посмотрел врач, исключить кровоизлияние, гематому и так далее», — объяснила Шульгина.

Врачи провели все необходимые исследования и успокоили, что у нее или ушиб головы, или легкое сотрясение, а также исключили гематомы.

По словам Шульгиной, когда она была в больнице, туда привезли жертв массового ДТП и один мужчина скончался. Ее это сильно опечалило, так как люди живут «обычную жизнь» и не знают, чем может закончиться сегодняшний день.

В апреле невестка Валерии родила сына в прямом эфире. Певица стала бабушкой во второй раз.