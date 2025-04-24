Джакузи, пюре и трансляция. Невестка Валерии родила сына в прямом эфире

Певица Валерия стала бабушкой во второй раз. Жена ее младшего сына Арсения Шульгина Лиана транслировала роды мальчика в Telegram-канале .

Утром 23 апреля девушка опубликовала видео из машины, намекнув, что поехала в роддом. Она рассказала, как ночью отошли воды, утром появились отеки и «каменный» живот. Лиана связалась с врачом и записалась на прием.

«Я же сказала интриг не будет. То самое. Мне очень волнительно», — рассказала она.

В роддоме невестка Валерии заселилась в отдельную палату с джакузи, домашним интерьером и оборудованием для КТГ. После душа у нее начались схватки. В течение дня Шульгина снимала короткие ролики, в которых рассказывала об обследованиях и показывала обед — куриный рулет с пюре, суп и салат. Около полуночи родился мальчик.

Арсений женился в 2020 году, у пары родилась дочь Селин. Весной 2024 года девочка попала в больницу.