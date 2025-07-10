Невестка Трампа продемонстрировала фигуру в крохотном бикини

В объективы папарацци 42-летняя Лара Трамп попала во время катания на доске с подругой в Род-Айленде. На фотографиях она предстала в маленьком красном бикини, бейсболке и очках от солнца. Волосы Лары были распущены, а макияжа на лице не было. По данным журналистов, сын Дональда Трампа, Эрик, вместе с друзьями отдыхал неподалеку на террасе.

С 2014 года Эрик Трамп женат на Ларе. Она работает телевизионным продюсером и телеведущей, активно участвует в политической жизни своего свекра. В феврале 2024 года при его поддержке Лара стала сопредседателем Национального комитета республиканцев. В феврале 2025 года стало известно, что она будет вести шоу на канале Fox News — My View with Lara Trump по выходным. Премьера состоялась 22 февраля.

У Эрика и Лары Трамп два ребенка — Эрик Люк и Каролина Дороти. Внуки нынешнего президента США часто появляются на публике вместе с дедом.

Ранее Невестка Трампа поставила на место Владимира Зеленского. По ее словам, американский президент — не часть военно-промышленного комплекса, поэтому ему нужен мир. Она также призвала Зеленского приступить к переговорам.