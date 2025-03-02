«Он на стороне США». Невестка Трампа поставила на место Зеленского

Лара Трамп: Трамп будет отстаивать интересы США, а не России или Украины

Президент Украины Владимир Зеленский зря надеялся услышать на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, что тот поддерживает в конфликте его, а не российского лидера Владимира Путина. Глава США отстаивает интересы только своего государства, заявила в эфире Fox News экс-председатель Республиканской партии и невестка американского лидера Лара Трамп.

«В рамках таких переговоров не все получают желаемое. Зеленский хотел, чтобы Трамп сказал: я больше на твоей стороне, чем на стороне Путина. Он ни на чьей стороне, он сказал, что он на стороне США», — сказала она.

По ее словам, Трамп не является частью военно-промышленного комплекса, поэтому ему нужен мир. Она также призвала Зеленского приступить к переговорам.

Лара Трамп также раскритиковала людей, выступающих за участие США в «вечных войнах». Они хотели бы, чтобы «Америка была свиньей-копилкой», финансирующей многие конфликты.

По ее словам, Трамп хочет, чтобы это закончилось, так как подобные решения ведут к значительным финансовым затратам для страны.

Ранее Зеленский сообщил о заключении кредитного договора с Великобританией, отметив, что ссуду направят на производство оружия на Украине. По его словам, кредит будут погашать с доходов, полученных от замороженных активов России.