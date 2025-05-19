Победу в ежегодном конкурсе «Миссис Москва — 2025» одержала невестка Юрия Куклачева Марина. Об этом сообщило издание Super .

Церемония награждения проходила в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood под Красногорском. За титул боролись 22 участницы, которые были замужем, имеют как минимум одного ребенка и достигли успеха в профессиональной деятельности.

Звездный свекр Юрий Куклачев также присутствовал в зале во время подведения итогов конкурса красоты. Он поддерживал невестку и со сцены прочитал стихотворение в ее честь.

Марина Куклачева — обладательница звания почетного деятеля искусств Москвы и жена старшего сына народного артиста — Дмитрия. Пара в отношениях более 25 лет и воспитывает сына Никиту. Вместе с супругом новая миссис Москва работает в знаменитом Театре кошек в должности режиссера и ведущей актрисы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Куклачева. Причиной этому стало якобы то, что народный артист ведет «культурную спецоперацию».