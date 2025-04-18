Оскал Зеленского. Почему Украина ввела санкции против Куклачева
Сын Куклачева объяснил украинские санкции «культурной СВО»
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против циркового артиста Юрия Куклачева, потому что тот ведет «культурную спецоперацию». Об этом 360.ru рассказал актер, режиссер, продюсер и сын дрессировщика Дмитрий.
Он прокомментировал ограничения, введенные украинскими властями против его отца.
«Я считаю, что это замечательная и прекрасная новость, потому что я и Юрий Дмитриевич ведем своего рода культурную СВО против наших врагов. И, естественно, мы всей душой и сердцем поддерживаем наших ребят», — объяснил Куклачев-младший.
Он отметил, что его отец пока не может отправиться с концертами в зону спецоперации, но проводит благотворительные выступления для семей ветеранов и участников СВО в разных городах.
«Юрий Дмитриевич тоже рвется, но пока еще он просто физически не готов, там достаточно сложные переезды и обстановка, поэтому я это делаю за него. Он вместе со мной буквально несколько дней назад вернулся из большого тура», — подчеркнул Дмитрий.
Артист предположил, что именно благотворительные концерты стали «той лакмусовой бумажкой, на которую президент страны 404 как-то вдруг оскалился».
Ранее украинский лидер добавил в санкционный список ряд российских звезд. В их число вошли певцы Александр Розенбаум, Шаман (Ярослав Дронов), Гарик Сукачев и Николай Расторгуев.