Невеста Лепса снялась в откровенном бикини

Невеста певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, снялась в бикини на пляже в Монте-Карло. Ролик девушка выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Киба отдыхает в Монако вместе со своими подругами. На опубликованном видео девушка позирует на шезлонге в черном бикини и солнцезащитных очках.

Однако путешествие началось с неприятностей. У Кибы украли пакет с дизайнерской обувью от бренда Hermès. Обновку девушка купила всего несколько дней назад в аэропорту Стамбула.