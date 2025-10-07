Невеста Лепса пошутила о следующем муже

Возлюбленная народного артиста России, известного исполнителя Григория Лепса Аврора Киба пошутила о дорогих подарках от своего избранника. Пост она разместила в Telegram-канале .

Девушка отреагировала на фотографии невесты форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджины Родригес и жены миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес с Недели моды в Париже. Они пришли на церемонию с массивными кольцами с огромными бриллиантами, которые оцениваются в 12 миллионов долларов.

«Что тут скажешь… Оставим для второго мужа. Пожалеем Гришу, а то придется скидываться всему шоу-бизнесу», — пошутила 19-летняя Аврора.

Ранее Лепс перенес свадьбу с Кибой. В СМИ появилось мнение, у артиста не хватило средств на свадебные запросы невесты. Предположительно, церемония могла состояться летом 2025 года, хотя певец сделал предложение еще год назад.