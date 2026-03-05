«Нервы мне потрепали». Мошенники пытались развести на деньги Марию Погребняк автоподставой
Мошенник попытался развести на деньги бывшую жену российского футболиста Павла Погребняка Марию через автоподставку. В комментарии 360.ru блогер отметила, что она сильно понервничала.
«Вчера был ужасный день. Нервы мне потрепали», — заявила она.
Погребняк пыталась припарковаться. Вдруг к ее машине подбежал неизвестный, бросил зажигалку и начал кричать, требуя вызвать скорую помощь. Мария вышла из автомобиля и осмотрела его. Следов аварии не было.
«На машине не было ни одной царапины или следа, хотя она была грязная и мокрая — любой контакт сразу бы отпечатался. Но мужчина начал утверждать, что я его сбила, и стал вызывать скорую», — рассказала Погребняк в своем телеграм-канале.
Рядом оказались неравнодушные прохожие, которые помогли блогеру вызвать полицию. Стражи порядка опросили мужчину, и тогда тот признался, что наезда не было. Также он утверждал, что у него поднялось давление, и он ударил по машине. После «пострадавший» предложил модели «подписать мировую».
