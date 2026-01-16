«Он мог поглотить меня». Мария Погребняк едва не оказалась в пасти кита на Маврикии

Мария Погребняк рассказала, как во время отдыха ее чуть не проглотил кит

Блогер Мария Погребняк во время отдыха на Маврикии едва не оказалась в пасти кита. Впечатлениями от рискованного отдыха она поделилась в телеграм-канале .

Погребняк проводит отпуск на райском острове с мужем Игорем Головинским и младшим сыном. Исполняя свою давнюю мечту, она решила поплавать в открытом океане. Когда Погребняк прыгнула в воду, рядом уже находились два кашалота, а сзади к ней незаметно приблизился еще один, двигаясь прямо на нее.

«Это было действительно опасно — он мог задеть, ранить или даже случайно поглотить меня», — написала блогер.

Несчастья удалось избежать благодаря члену экипажа, который вовремя оттолкнул ее в сторону. В итоге обошлось без травм.

В начале декабря в подобной ситуации оказались туристы из Нидерландов. Стая косаток атаковала их яхту у берегов Португалии.