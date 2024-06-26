«Непростые, но талантливые». Киркоров пожаловался на характеры детей

Народный артист России Филипп Киркоров назвал характер своего 10-летнего сына Мартина сложным. Об этом он рассказал на праздновании дня рождения исполнителя Егора Крида, сообщило издание «7Дней» .

«Они одного знака с Егором — Раки. Ох, непростые, но талантливые!» — заявил певец.

Мартину 29 июня исполнится 11 лет. Киркоров уточнил журналистам, что день рождения сына планирует отметить скромно, как захочет сам мальчик.

У певца также есть дочь Алла-Виктория, которая тоже может закатить отцу скандал, например, из-за не понравившегося ей наряда.

Ранее Киркоров рассказал, что отказался от гастрольного тура в курортный сезон на черноморском побережье. По словам артиста, впервые летом не будет его концертов ни в Сочи, ни в Анапе.