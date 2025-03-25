«Непонятно кто». Пользователи жестко прошлись по внешности матери Бузовой

Певица Ольга Бузова поздравила мать с 64-летием, опубликовав совместное фото с ней в соцсетях. Подписчики раскритиковали снимок в комментариях, сообщила Lenta.ru .

На фотографии мать артистки позировала в черном свитере с брошью на груди и распущенными волосами. Бузова обнимала ее. Сама певица надела красное платье с пайетками и массивные украшения в виде цветов.

Бузова поздравила мать с днем рождения, призналась ей в любви и поблагодарила «за жизнь, воспитание и правильные ценности». Также в сторис она опубликовала архивное семейной фото, на котором ее еще младенцем запечатлели на руках у матери.

Поклонники артистки присоединились к поздравлениям, но некоторые подписчики раскритиковали совместное фото певицы с родительницей. Они обратили внимание на то, что мать Бузовой выглядит намного моложе своего возраста. По их словам, это «не мать, а непонятно кто».

«Маме 25 лет или 20? Что вы так не любите себя без фильтров», — задался вопросом один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что с такой любовью к фильтрам женщина «скоро будет выглядеть подростком». Еще один комментатор добавил, что в реальности мать Бузовой выглядит на свой возраст.

Сама Ольга Бузова сейчас отдыхает на Алтае, где катается на лыжах.