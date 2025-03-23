23 марта 2025 15:39 Выключи мозг, стриги каре. Стало известно, куда сбежала Бузова 0 0 0 Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

Ольга Бузова

Природа

Путешествия

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова решила действовать нестандартно. Она не поехала на море в теплые края, а продлила себе зиму — отправилась в горы.

Новое путешествие: как отдыхает Бузова в горах С помощью бегства на горнолыжный курорт звезда пытается справиться с навалившимся на нее стрессом. Горы — один из главных пунктов плана Бузовой, которым она поделилась с подписчиками Telegram-канала.

Всем привет, мои хорошие! Давно не выходила к вам на связь с кружочком. Запомните три основных правила. При любой непонятной ситуации: первое — выключаем мозг, второе — стрижем каре и третье — отправляемся в горы. Посмотрите, как красиво! Снежок падает, воздух фантастический! Желаю вам всем хороших прекрасных выходных! Ольга Бузова Певица и телеведущая

В качестве подтверждения своих намерений она опубликовала фотографии и ролики из путешествия на Алтай. Бузова показала свою спортивную одежду, легкий завтрак и коттеджный поселок, в котором остановилась. Певица уже успела покататься на лыжах и похвасталась успехами. «Мой любимый вид транспорта. Погнали!» — сообщила она, когда ехала на фуникулере.

Фото: Бузова / Telegram

Бузова призналась, что каждый месяц ей нужен «выгул» и показала впечатляющие горные виды. «У меня воскресенье с самым прекрасным видом», — прокомментировала экс-участница «Дома-2» красоту алтайских горных просторов. Алтай встретил Бузову туманом Она объяснила, что катается на новых подъемниках. Певица приезжает на Алтай не в первый раз, но горные вершины в районе обновленного курорта Манжерок она еще не покоряла. «Еду на самый-самый верх. Это новые подъемники. В прошлом году я здесь еще не была», — добавила она. Природа привела Бузову в полный восторг. Не удержалась телеведущая и от фотосессии, продемонстрировав себя во всей красе в горнолыжном костюме.

Я не могу это не снять. Вы меня простите, конечно, но когда мне красиво, я счастлива, мне хочется счастьем делиться с вами. Просто сказка. Ольга Бузова Певица и телеведущая

Бузова обратила внимание подписчиков, что в горах практически никого нет, поэтому приходится любоваться видами в одиночестве. По ее словам, другие путешественники побоялись идти в горы во время тумана и не смогли полюбоваться видами с вершины, когда из-за тумана и облаков выглянуло солнце.

Фото: Бузова / Telegram

«Никого нет. Все испугались тумана с утра, а мы никогда и ничего не боимся. Это наша награда», — подчеркнула она.

Несмотря на увлечение горнолыжным спортом, Бузова не забывает наряжаться. Вечер субботы она провела в черном мини-платье с блестящими пайетками и поделилась фото своего элегантного образа. «Горы — не повод не наряжаться на ужин. Суббота как никак», — добавила ведущая. Ранее Бузова побывала на Алтае летом. Она сняла себе домик у Озера в Яровом, а перед этим посетила Барнаул и сфотографировалась в поле подсолнухов.