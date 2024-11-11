Неожиданная рокировка. Алсу не стала выступать с оскандалившимся Натаном

Певица Алсу поучаствовала в творческом вечере композитора Игоря Крутого в Москве. Компанию на сцене ей должен был составить Natan (Натан Миров), однако пела она с вокалистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко, сообщил сайт kp.ru.

Авторы публикации предположили, что Алсу нашла замену Натану из-за его скандальной репутации. Сейчас певец участвует в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Будучи женатым человеком, он сначала начал крутить роман с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек). Вот только, когда на шоу пришла певица Бьянка, позволил себе интрижку и с ней.

В это время супруга Натана пыталась всех убедить, что они с мужем расстались перед съемками «Звезд в джунглях». В свете таких событий, Алсу, возможно предположила, что дуэт с Натаном ей не нужен.

В интервью журналистке Алене Жигаловой Лерчек рассказала, что жалеет о романе с Натаном. По словам блогера, она не знала о его семейном статусе и поддалась нахлынувшим чувствам. В итоге, девушка предложила Натану дружить семьями.