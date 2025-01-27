Следственная проверка установила обстоятельства смерти бывшего мужа Седоковой

РИА «Новости»: Янис Тимма покончил с собой, иные версии не подтвердились

Латвийский баскетболист, бывший супруг певицы Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой, иные версии не подтвердились. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах со ссылкой на результаты следственной проверки.

«Проведенная проверка выявила, что Янис Тимма покончил с собой. Другие версии не подтвердились», — отметил источник.

Ранее представляющая семью спортсмена юрист Екатерина Гордон отмечала, что его родные получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти и планируют его обжаловать.

Тело Тиммы нашли в центре Москвы 17 декабря. По предварительным данным, 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой. Прощание со спортсменом состоялось 28 декабря в Риге, Седокова траурную церемонию не посещала.

Сестра Тиммы сообщила, что певица предложила оплатить похороны бывшего супруга, но деньги так и не перевела.