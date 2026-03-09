«Немножко мутила». Елена Воробей рассказала об отношениях с коллегой

За кулисами юмористических программ случаются романы. Заслуженная артистка России Елена Воробей рассказала блогеру Карине Мурашкиной на шоу «Сплетни» об отношениях с одним из коллег.

«Немножко мутила, но это очень мешает. Ужасно мешает, когда личные отношения. <…> Актеры еще очень ревнивы, ревнивы к успеху, и вот отношения с актерами… Я себе сказала: не надо! Он должен быть из зрителей», — призналась артистка.

Актерская профессия, по мнению Воробей, подразумевает любовь между партнерами по сцене, но не романтическую, а иного характера. Только в этом случае произойдет химия.

Воробей с 2000 года снималась в юмористической телепередаче «Аншлаг», делая пародии на знаменитостей, и сотрудничала с командой «Кривого зеркала», не входя в основной состав. До этого выступала в ленинградском кабаре-театре «Буфф» с Геннадием Ветровым и Юрием Гальцевым. Официально была замужем за коллегой Андреем Кислюком.

Ранее поклонники узнали о судьбе другого знаменитого юмориста — участника «Осторожно, модерн!» Сергея Роста. После закрытия шоу он сделал театральную карьеру.