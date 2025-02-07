Сегодня 01:13 «Не узнать». Как сейчас живет звезда «Аншлага» Регина Дубовицкая 0 0 0 Фото: Natalya Loginova/Russian Look / Global Look Press Знаменитости

Фанаты

Россия

Телевидение

Максим Галкин

На днях бессменная ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая появилась на публике. Поклонники сразу забеспокоились: 81-летнюю артистку не узнать. Что происходило в ее жизни в последнее время — в материале 360.ru.

Регина Дубовицкая: последние новости Сейчас Регина Дубовицкая редко появляется на светских мероприятиях, но недавно поучаствовала в съемках телепрогаммы. Поклонники 81-летней телеведущей обеспокоились ее внешним видом — многие посчитали, что артистка выглядит изможденной.

«Не узнать ее». «Времечко бежит». Другие справедливо отметили, что для своих лет Регина выглядит очень хорошо. «Прекрасно выглядит». «Худенькая, аккуратная. Прекрасно для ее возраста». «Для своих лет выглядит классно». «Отлично выглядит. Все та же Регина, только чуть-чуть постарела. Молодец, что не стала пластику делать».

Фото: РИА «Новости»

Не первый год поклонники беспокоятся, что Регина Игоревна болеет. Однако артистка опровергает все слухи. «Вдруг стали писать, что у меня такая же болезнь, как у Юли Началовой. Не знаю, кому это нужно. Я ничем не болею», — подчеркивала Дубовицкая. Чем известна Регина Дубовицкая Регина Игоревна родилась 31 декабря 1943 года в Курганской области в семье интеллигентов. Ее отец был филологом, а мать — учителем биологии в школе. В детстве с Региной случилась неприятная ситуация. На один из новогодних вечеров в их школу пришел журналист, который увидел юную Дубовицкую. По итогу он написал в местную газету заметку о советской школьнице, которую ждет сомнительное будущее. Речь шла о Регине. Репортера возмутила прическа ученицы и нарядное платье с декольте. Это показалось корреспонденту вызывающим, он всерьез порассуждал, куда может завести школьницу «кривая дорожка». Это стало скандалом, в редакцию пришел отец девочки. К слову, прическа вполне соответствовала моде..

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / Global Look Press

Дубовицкая мечтала стать журналисткой. Но в то время на журфак брали только с двухлетним стажем. Тогда отец устроил дочь в местную газету, однако там ей было не суждено работать: через три дня девушку по знакомству устроили на Всероссийское радио. Будущая артистка работала в редакции программы «С добрым утром!».

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / Global Look Press

Параллельно Дубовицкая получала высшее образование в Пятигорском институте иностранных языков по специальности «учитель немецкого языка». Всемирную популярность Регине принесла передача «Аншлаг», куда она пришла в 1987 году.

Интересно Программа стала стартом для многих юмористов — Ефима Шифрина, Владимира Винокура, Владимира Коклюшкина, братьев Пономаренко, Клары Новиковой, Елены Воробей, Геннадия Ветрова, Юрия Гальцева, Леона Измайлова и других. Программа стала стартом для многих юмористов — Ефима Шифрина, Владимира Винокура, Владимира Коклюшкина, братьев Пономаренко, Клары Новиковой, Елены Воробей, Геннадия Ветрова, Юрия Гальцева, Леона Измайлова и других.

Дубовицкая, разумеется, не сразу стала ведущей шоу. Начинала она как младший редактор. Спустя годы ее фраза «Мои дорогие» превратилась в настоящий мем того времени и теплым воспоминанием для фанатов программы.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / Global Look Press

Личная жизнь Регины Дубовицкой: кто ее муж На любовном фронте Дубовицкой по-настоящему повезло: она встретила будущего супруга еще в 1980-х и остается с ним до сих пор. С Юрием Айвазяном 18-летняя Регина познакомилась в поезде. На четвертом курсе вышла за него замуж, а по окончании вуза родила дочь Илону. Дубовицкая переехала к мужу в Подмосковье. Признавалась, с ней было нелегко: Регина часто пропадала на съемках, в школе дочери не появлялась. Но любовь преодолела все трудности.

На работе приходилось сидеть безвылазно. Писать сценарии, затем снимать, монтировать. Обычно в месяц у меня бывает один-два выходных. Регина Дубовицкая

Некоторые приписывали Дубовицкой романы с коллегами по «Аншлагу». Например, с Владимиром Винокуром. А Михаил Задорнов однажды рассказал, что поцеловался с ней в телефонной будке. Ведущая же отметила, что это была шутка, и романов на работе у нее не было — хранила верность любимому мужу. В 2007 году Дубовицкая вместе с Еленой Воробей попала в ДТП в Черногории. Обе серьезно пострадали, был прогноз, что телеведущая уже не сможет ходить, тем не менее врачи помогли восстановиться.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ Регина Дубовицкая, Юрий Гальцев, Леон Измайлов / Global Look Press

Что Дубовицкая говорила об СВО В 2020 году Регина раскритиковала деятельность Максима Галкина*. Она указала, что не любит политическую сатиру, которую делает ее бывший коллега по «Аншлагу». «Сегодня над этим номером с такой политической сатирой смеется зал, а завтра ситуация в стране поменяется и этот номер уже никому не будет интересен», — отметила Дубовицкая. Отъезд Галкина* и Аллы Пугачевой за границу в 2022 году Регина Игоревна не комментировала. Об СВО она также публично не высказывалась.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / Global Look Press

Где сейчас Регина Дубовицкая Дубовицкая выбрала уединенный образ жизни. Летом уезжает на дачу в Подмосковье, а зиму проводит в квартире в центре столицы. Она не занимается спортом и не пользуется косметикой, предпочитает проводить как можно больше времени в кругу близких.

* Признали в России иноагентом.