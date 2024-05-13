«Немножко дурочка». Гагарина резко высказалась о Бузовой | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 14:04 «Немножко дурочка». Гагарина резко высказалась о Бузовой Певица Гагрина: телеведущая Бузова выбрала себе образ дурочки для сцены Pavel Kashaev / Global Look Press

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Певица Полина Гагарина сказала, что феномен телеведущей Ольги Бузовой заключается в ее образе, а не в музыкальной составляющей. Свое мнение артистка высказала во время интервью блогеру Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

«Было бы, наверно, намного честнее с ее стороны себя определить как шоувумен. У нее выбран этот образ. Я верю, что это образ о том, что она как бы немножко и дурочка, но и какие-то умные фразы способна формулировать», — заявила Гагарина.

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При этом она добавила, что телеведущей не стоит петь и танцевать. Певица также посоветовала Бузовой поработать в сфере стендапа.

«Это ее поле. Ее поле вот это говорить. Ее энергии на это хватает», — уточнила Гагарина.

Ранее критик Евгений Бабичев объяснил, почему Бузова осталась без наград премии МУЗ-ТВ. По его словам, она не может конкурировать с известными артистами эстрады.