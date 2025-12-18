«Нельзя обмануть». Найдено необычное объяснение действий Долиной

Певица Лариса Долина могла отдать деньги мошенникам после продажи квартиры из-за своей излишней самоуверенности. Об этом в беседе с aif.ru заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Он отметил, что зачастую люди, попадая под влияние мошенников, впадают в состояние страха, который затмевает разумную рациональную составляющую. Либо такие действия, отметил психолог, совершаются в состоянии полной уверенности в себе и своих действиях.

«Тут отсутствует рефлексия, неуверенность в себе. Наоборот, человек уверен, что все делает правильно, точно не ошибется, не попадет в какую-то неприятную ситуацию, его нельзя обмануть», — объяснил Хорс.

Эксперт выразил сомнения в том, что Долина, продавая квартиру Полине Лурье, находилась в состоянии фрустрации.

Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной. В нем говорится, что аферисты смогли убедить певицу продать квартиру из-за особенностей своего мышления.