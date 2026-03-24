«Нельзя Королеву подставлять». Соседов жестко прошелся по системе судейства в «Суперстаре»

Соседов: в финале «Суперстара» победителей должно выбирать жюри, а не ведущие

Музыкальный критик Сергей Соседов пожаловался на тяжелую систему судейства в шоу «Суперстар! Битва сезонов». В беседе с Ura.ru он заявил, что победителей должно выбирать жюри, чтобы не подставлять ведущую Наташу Королеву.

Соседов объяснил, что сейчас по правилам судьбу главного приза должна решать Королева, если в финале два или три участника получают одинаковое количество баллов. При том, что певица тоже артистка, их коллега.

«Я бы на месте Наташи тоже бы обматерил такое жюри: „Зачем вы там сидите, если мне в итоге решать, кто победит? Зачем вы вообще нужны?“» — сказал критик.

По его словам, Лера Кудрявцева с ним согласна, считая, что жюри должно решать этот вопрос, а не подставлять Королеву.

Соседов отметил, что никому не приходится скучать на проекте, ведь судейство тяжелое. Он добавил, что участники обижаются на оценки, ведь каждый желает победить, хотя и понимает, что это просто шоу. Кроме того, ответил, почему нет Азизы в новом сезоне шоу, напомнив про ее сложное поведение.

Ранее певица Ксения Георгиади заняла последнее место в седьмом выпуске шоу «Суперстар», набрав шесть баллов за песню «Немного жаль».