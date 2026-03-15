Георгиади оказалась последней в седьмом выпуске «Суперстар! Битва сезонов»

Певица Ксения Георгиади заняла последнее место в седьмом выпуске шоу «Суперстар! Битва сезонов». Он вышел 14 марта на НТВ .

В этот раз участники пели хиты Филиппа Киркорова, а сам артист присоединился к членам жюри.

Самым ярким номером вечера стало выступление Сергея Челобанова с песней «Это была любовь» — он набрал 12 баллов и получил «суперкнопку». Следом расположился Виктор Салтыков, который представил свою версию композиции «По камням по острым» и заработал 11 баллов.

Хуже всех жюри оценило номер Ксении Георгиади. За песню «Немного жаль» она получила шесть баллов и снова опустилась на дно турнирной таблицы. При этом никто из участников выпуск не покинул.

Ведущий Вадим Такменев заявил, что Георгиади уйдет только в том случае, если и в следующем выпуске останется последней.

«Однако это будет чистой формальностью, так как нас ждет финал», — сказал он.

Ранее певица Маргарита Суханкина заявила, что жюри шоу «Суперстар. Битва сезонов» несправедливо отнеслось к Георгиади. По ее мнению, члены жюри могли бы быть лояльнее в своих оценках, хотя бы из уважения к возрасту.