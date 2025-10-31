Неизлечимо больной внук Пугачевой вернется из США в Россию

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, играющий в рок-группе Multiverse, сейчас работает в США, но планирует вернуться на родину. Об этом заявил его отец Владимир Пресняков в шоу «Ваша Наташа».

Старший сын Кристины Орбакайте покинул Россию три года назад.

«Жду его возвращения. Ему надо закончить свои дела. У него в Америке неплохой контракт. Поэтому он не может взять и уехать», — отметил Владимир Пресняков.

Певец добавил, что его 34-летнему сыну нужно отснять еще три клипа.

Несколько лет назад у молодого музыканта нашли холестериновые полипы в желчном пузыре. Он рассказал, что болезнь неизлечимая, но ее развитие можно остановить.

Ранее Никита Пресняков признался, что после развода выбросил стилизованную под «Оскар» статуэтку Best Wife, которую он дарил своей бывшей жене Алене Красновой. Исполнитель перестал скрывать обиду на экс-возлюбленную и признал, что их дороги разошлись в совершенно разные стороны.