Небинарного комика Долгополова оштрафовали за срыв концерта в Москве

Небинарный* комик Саша Долгополов сорвал концерт в Москве и отказался выплачивать компенсацию сервису по продаже билетов. В результате компания отсудила у стендапера 39 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, Долгополов сотрудничал сервисом по продаже билетов с 2021 года до того момента, как артист уехал из страны. Комик отменил выступление, и зрителям вернули деньги.

После отказа компенсировать убытки, компания обратилась в Арбитражный суд и выиграла дело. В качестве компенсации юмористу придется выплатить 37 тысяч рублей и еще две тысячи за судебные издержки. На одном из концертов Долгополов пошутил о том, что у него возникли проблемы с деньгами, поэтому он готов пойти на многое ради заработка.

Ранее Федеральная налоговая служба закрыла компанию, принадлежащую известному комику Идраку Мирзализаде. Из-за долгов счета живущего в Европе юмориста арестовали в трех российских банках.