Российский бизнес комика Мирзализаде закрыли

Федеральная налоговая служба закрыла компанию известного комика Идрака Мирзализаде, сообщил Telegram-канал Mash. Сейчас стендапер живет в Европе.
ФНС свернула бизнес юмориста, так как он не может работать в России. Счета Мирзализаде в трех отечественных банках арестовали из-за долгов.
Комик участвовал в программе Stand Up на ТНТ, но в 2021 году его пребывание в России признали нежелательным. Поводом для этого послужила его шутка о русских, которая прозвучала в YouTube-шоу «Разгоны». МВД уличило юмориста в разжигании вражды и ненависть к русским.
В 2022 году полиция установила нежелательный срок пребывания Мирзализаде в России. Комик не сможет приезжать в страну до 2035 года. Адвокат стендапера Сергей Бадамшин собирался обжаловать соответствующее решение Замоскворецкого суда Москвы.
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