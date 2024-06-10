«Вижу себя бабушкой». Глюкоза ответила на слухи о беременности несовершеннолетней дочери

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опровергла слухи, что ее 17-летняя дочь Лидия беременна. Об этом она рассказала в шоу «Сплетни-шейкер» на платформе YouTube .

«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна», — сообщила артистка.

Глюкоза добавила, что ее дочь не состоит в отношениях, у нее нет молодого человека. Она решила пойти по стопам матери и выступает под псевдонимом ray. Певица уточнила, что девушка договорилась со своим отцом, что если она получит музыкальную премию «Грэмми», то он побреется налысо и сделает татуировку.

«Если она получит „Грэмми“, я тоже налысо побреюсь и сделаю татуировку», — добавила Глюкоза.

Исполнительница призналась, что обещала дочери не говорить о ней на интервью. По словам певицы, она не ожидала, что ее так рано «запишут в бабушки».

«Я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой я буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато», — поделилась знаменитость.

Ранее продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без самой Глюкозы. Поклонники предположили, что новым голосом стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.