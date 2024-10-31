Съемки сериала про войну завершились в усадьбе «Ивановское» в Подольске

Съемки сериала в усадьбе «Ивановское» уже проходили раньше. Режиссер Алексей Карелин и съемочная группа вернулись сюда на один день. Интерьер усадьбы сохранил в себе отпечаток времени, что помогает зрителям перенестись в военные годы. В кинокартине заняты популярные актеры Александр Панкратов-Черный, Екатерина Климова, Василий Копейкин, Виталий Кудрявцев и Дмитрий Лавров.

Директор картины Дмитрий Антонов рассказал, что создатели сериала хотят рассказать молодежи, какой ценой их деды и прадеды защищали Отечество, а старшему поколению показать, что никто не забыт и ничто не забыто.

Премьера восьмого сезона сериала пройдет в 2025 году на Первом канале.

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