«Не знаю, откуда такая паника». Дружинина рассказала о здоровье мужа

Светлана Дружинина заявила, что с ее мужем Анатолием Мукасеем все нормально

Кинооператор Анатолий Мукасей чувствует себя нормально. Об этом рассказала 360.ru его жена — режиссер Светлана Дружинина.

«Все нормально. Я не знаю, откуда такая паника», — заявила она.

Накануне «Известия» сообщили, что 87-летний Мукасей потерял сознание дома и его отправили в одну из столичных больниц.

Среди фильмов, над которыми работал оператор, — «Дайте жалобную книгу» и «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам» Алексея Коренева, «Чучело» Ролана Быкова, а также фильмы Дружининой — «Тайны дворцовых переворотов» и сага о гардемаринах.

В июне СМИ сообщали о госпитализации самой Дружининой из-за проблем с давлением, однако Мукасей рассказывал 360.ru, что его жена чувствует себя отлично.