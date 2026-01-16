Не заслужила. Меган Маркл взбесила британцев своими запросами

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила вернуться в Великобританию, потребовав таких условий размещения, что многие сочли ее запросы возмутительными. Об этом написал портал RadarOnline .

По информации издания, герцогиня Сассекская запросила для визита четыре этажа отеля, усиленную охрану и личного шеф-повара. Ожидается, что она составит компанию принцу Гарри на играх Invictus — этот визит станет их первым возвращением в страну после конфликта с королевской семьей.

«Она ни за что не ступит на британскую землю без полной защиты — полицейского сопровождения, охраняемых мест, отсутствия рисков — и точка», — заявили источники издания.

Ее требования из «королевского списка» превосходят уровень почестей, которые в Соединенном Королевстве оказывают даже главам иностранных государств. Поклонники британской монархии в соцсетях возмутились такими запросами и заявили, что Маркл не заслужила подобного отношения.

