Меган Маркл занялась продажей закладок для книг

Выпущенная ограниченным тиражом вручную изготовленная черная кожаная закладка бренда As Ever, созданного Меган Маркл, вызвала настоящий ажиотаж. Фанатов не напугала даже цена в 18 долларов. Об этом сообщило издание Town & Country .

Особое внимание поклонники герцогини Сассекской обратили на выведенные золотыми чернилами слова «уснули на этом месте». В пресс-службе компании заявили, что Маркл оформила все закладки сама, вспомни свои навыки каллиграфии.

Для тех, кому закладка не досталась ее пообещали положить в подарочный набор «Момент, чтобы расслабиться», куда также входят баночка шалфейного меда с сотами и травяной чай. Стоимость небольшой коробки составляет 64 доллара.

Меган Маркл неоднократно заявляла, что считает чтение своим лучшим хобби. В прошлом году она поделилась некоторыми из своих любимых произведений в документальном сериале Netflix «С любовью, Меган».

В начале декабря постоянно попадающую в нелепые ситуации Меган Маркл раскритиковал собственный муж. Принц Гарри впервые стал героем ее кулинарного шоу и оценил, как готовит его супруга. Решив пошутить, Меган выбрала все овощи, которые ненавидит муж и сделала из них салат, чем вызвала едкое замечание Гарри: «Ты, наверное, знала, что я приду».