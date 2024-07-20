Хаматовой пригрозили статусом иноагента

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин планирует инициировать проверку в отношении актрисы Чулпан Хаматовой на предмет ее финансирования ВСУ и признания иноагентом. Об сообщил портал «Страсти».

Бородин был уверен, что актриса уже находится в перечне иностранных агентов. Но выяснил, что это не так.

«Попросим признать Хаматову иноагентом», — сказал он.

После начала спецоперации актриса уехала из России и готовилась работать таксистом или преподавателем актерского мастерства, но для нее нашли место в Новом Рижском театре.

Правда, не так давно стало известно, что оттуда ее уволили, а спектакли с участием Хаматовой отменили.

Худрук театра Алвес Херманис заявил, что за два года Хаматова так и не смогла найти своего зрителя.