«Не узнать даже лицо». Семенович в платье с декольте высмеяли за фотошоп

Певицу Семенович заподозрили в редактировании фото в платье с декольте

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певицу и актрису Анну Семенович заподозрили в редактировании фото. Звезда выложила снимок в ярком платье с декольте на своей странице в социальной сети Instagram* и столкнулась с критикой.

Для фотографии 46-летняя артистка выбрала красное макси-платье с цветочным принтом, декольте и разрезом. Наряд дополнили кожаный ремень Hermes голубого цвета и розовые кеды. Знаменитости сделали укладку и макияж.

Пользователи Сети обратили внимание на изменившуюся внешность Семенович. Они обвинили певицу в редактировании снимка.

ann_semenovich/Instagram*
Фото: ann_semenovich/Instagram*

«Не узнать даже лицо, не то что фигуру. Это вы так себя любите?», «Голова живет отдельно от туловища. Перебор с фотошопом», «Анна говорит: „Любите себя такими, какие вы есть“. Значит, вы лукавите, если мы видим совсем не Анну», — написали в комментариях.

Ранее Семенович устроила фотосессию в ванне. Артистка предстала перед поклонниками в ярко-красной шляпе и купальнике с цветочным принтом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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