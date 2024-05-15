Анна Семенович снялась в купальнике | 360°

15 мая 2024, 16:58
Анна Семенович снялась в купальнике
Певица Анна Семенович устроила фотосессию в купальнике в ванне
Певица Анна Семенович устроила фотосессию в купальнике в ванне. Она выложила снимки на своей странице в социальной сети.
Артистка предстала перед поклонниками в ярко-красной шляпе и купальнике с цветочным принтом. Она сделала фотографии в собственной ванной комнате.
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«Нарядилась, залегла в ванную и представляю, что я на море», — отметила звезда.
Семенович рассказывала о том, что перед началом съемок в одном из проектов решила слегка привести себя в форму. Исполнительница поделилась, что урезала рацион и увеличила объем физических нагрузок.
В то же время артистка отметила, что ценит и любит свою фигуру такой, какая она есть.
Голливудская актриса Джессика Альба тоже поделилась снимками в купальнике. Находясь на отдыхе в Мексике, 43-летняя актриса решила продемонстрировать поклонникам свою фигуру.
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