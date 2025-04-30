Не собрала и половины зала. Концертный тур Брежневой по странам СНГ обернулся провалом

Певица Вера Брежнева отправилась на гастроли по странам СНГ, однако посетить концерты артистки оказалось намного меньше, чем она рассчитывала. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Брежнева собрала около половины залов в Казахстане и Узбекистане в рамках своего турне по странам СНГ. Ее „азиатские концерты“ рискуют обернуться провалом», — отметил источник канала.

На ближайшие выступления певицы продано лишь около половины билетов. На ее сегодняшний концерт, который состоится во Дворце Республики в Алмате, придет чуть больше 1280 человек из 2567, на которых рассчитана площадка. Стоимость билетов варьировалась от 2,7 тысяч рублей до 9,6 тысяч рублей за место у самой сцены.

На следующий день артистка выступит во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте. Там солдаута также не предвидится. Билеты на выступление Брежневой здесь продавали за 2,2-6 тысяч рублей. Услышать исполнение хитов артистки захотели только около 1030 зрителей из 1890, которые могли разместиться в зале.

Ранее стало известно, что уехавшая в Италию певица продолжает зарабатывать деньги в России. Для этого она начала сдавать свою недвижимость в Москве. Доход Брежневой от аренды составляет около 300 тысяч рублей в месяц.