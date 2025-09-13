«Не собиралась никого убирать». Буланова ответила Пугачевой на непрошеный совет

Певица Татьяна Буланова не собиралась убирать своих танцоров и до совета коллеги Аллы Пугачевой. Об этом исполнительница заявила в интервью StarHit.

Примадонна в недавнем интервью попросила Буланову сохранить в своей команде энергичных артистов.

«Но, если честно, как-то мимо меня прошло. Да я в принципе и не собиралась никого убирать! Сейчас столько работы, что вообще не до этой шумихи», — отметила певица.

По словам Булановой, она никогда не состояла с Пугачевой в дружеских отношениях и не претендует на место ее «преемницы». Артистка уверена, что эту нишу уже заняла певица Надежда Кадышева.

В своем первом интервью после СВО Алла Пугачева сделала несколько заявлений о своих коллегах. Она порадовалась успеху Надежды Кадышевой и похвалила Татьяну Буланову за ее нестандартную подтанцовку, видео которой завирусилось в Сети.