«Не собираюсь покидать этот мир!» Волочкову вывели из себя слова про наследницу

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее раздражают новости, в которых ее дочь Ариадну называют наследницей. Об этом артистка заявила в разговоре с Ura.ru .

«Некоторые представители СМИ называют мою дочь наследницей. Люди добрые, я жива-здорова, не собираюсь покидать этот мир!» — возмутилась она.

По ее словам, она не понимает, почему Ариадну не называют наследницей отца. Волочкова напомнила, что бывший муж Игорь Вдовин старше ее на 12 лет.

Кроме того, у него в финансовом плане все отлично. Что касается ее самой, то она не планирует делить свое имущество, нажитое непосильным трудом.

Балерине также отметила, что в свое время одолжила экс-супругу три миллиона долларов (252 миллиона рублей), поэтому свои дела он поправил благодаря ей. При этом свои деньги они обратно так и не получила.

В конце марта появилась информация, что две фирмы жениха дочери Волочковой прогорели. Хотя Ариадна утверждала, что бизнесмен Никита Григорян хорошо зарабатывает.