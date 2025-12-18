«Не смогла совладать с эмоциями». Кадышева расплакалась на съемках на Первом канале

Народная артистка России Надежда Кадышева прослезилась на съемках новогоднего шоу из-за теплого приема зрителей в студии, отказавшихся ее отпускать со сцены. Об этом сообщил StarHit .

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» исполнила свой хит «Широка река» и только собралась покинуть сцену, как массовка не дала этого сделать. Зрители горячо аплодировали своей любимице, но на таких съемках не принято петь на бис, поэтому артистка просто поблагодарила всех за теплый прием.

«В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и даже прослезилась, ей была приятна такая реакция и отдача», — рассказали изданию на площадке.

Ранее Кадышева возглавила рейтинг самых дорогих российских звезд. По данным телеканала НТВ, ее гонорар за новогоднее выступление может доходить до 50 миллионов рублей.